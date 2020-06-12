تقرأ في عدد الغد.. الحكومة تطارد مخالفي البناء: إحالة 5 آلاف للنيابة العسكرية

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "الحكومة تطارد مخالفي البناء: إحالة 5 آلاف للنيابة العسكرية.. ومدبولي يوجه باستمرار الإزالات"، و"السياحة: لا نشجع استقبال أفواج من دول تفشي الوباء".

وتقرأ "كورونا: تعافي 15 حالة ببني سويف.. و18 يغادرون عزل إسنا"، و"الجمعة الـ12 دون شعائر: الصلاة من مسجد الحسين بـ20 مصليا".

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الزمالك يسابق الزمن للحصول على توقيع بابل خوفا من خطفه في القاهرة.. ورئيس النادي يجتمع بكارتيرون لحسم تجديد تعاقده"، و"الأهلي يجهز قائمة مدربين تحسبا لعدم تجديد عقد فايلر.. ولجنة التخطيط تطلب موافقة كتابية من الجهاز الطبي قبل مشاركة محمود وفتحي وسمير ونيدفيد في التدريبات".