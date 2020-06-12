هاني دبوس يروي تفاصيل ونتائج تجارب "أفيجان" ببرنامج "مصر تستطيع"

قال الدكتور هاني دبوس أستاذ الجهاز الهضمى والكبد جامعة عين شمس إن جامعة عين شمس أجرت تجربة على عقار أفيجان التي طرحته اليابان كعلاج لفيروس كورونا، شارحا أن الدراسة التي تمت على عقار أفيجان كانت في النصف التاني من شهر أبريل، وكانت الدراسة عبارة عن مقارنة مابين عقار أفيجان والعقار التقليدي في البروتوكول العلاجي لعلاج فيروس كورونا وهو عقار الهيدروكسي كلوروكوين.

وأضاف دبوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" أنه جرى مقارنة وتجارب سريرية بين العقارين، حيث تم تقسيم المرضى على العلاجين، 50 شخص يتلقون أفيجان و50 شخص يتناولو هيدروكسي كلوروكوين، وتم المقارنة بينهم وكان الهدف من المقارنة أن يكون المرضى متشابين في تشخيص المرض وحالتهم الصحية وكل الظروف، ومراقبة فترة إقامة المريض وتحسنه على العلاج وملاحظة المضاعفات والأعراض الجانبية، وقدرة المريض على الإستجابة وتحول التحليل من إيجابي لسلبي وكان يتم أخذ مسحات في اليوم الثالث واليوم السابع واليوم العاشر واليوم الـ14، وكان كل المرضى يتم متابعتهم في المستشفى، ولايوجد أيا منهم تلقى علاج بالمنزل.

وتابع دبوس أن تم الإنتهاء من الدراسة ومتابعة نسبة شفاء المرضى المتناولون لعقار أفيجان وقدرته على تحويل النتيجة لسلب، والتي كانت مشابهه للعلاج التقليدي للفيروس، حيث كانت نسبة الإستجابة 32% ممن تناولو هيدروكسي كلوروكوين و34% للأفيجان والأرقام متشابهه، و90% من المرضى بالفريقين تحولوا من إيجابي لسلبي في 14يوم، مؤكدا على أن الفريقين متشابهين في التحسن وفترة الإقامة ولم يتلاحظ أي أعراض جانبية للأفيجان.

واستكمل دبوس أن التوصية للعقار بعد التجربة: "التوصية هي إننا نقدر نستخدم العقار كعقار مضاد للفيروسات، ومن الممكن الجمع بين العقارين لدراسة تأثيرهم على الحالات العنيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا"، مشددا على أن نتائج أفيجان مبشرة بناءا على دراسة عين شمس وخصوصا أن مريض القلب ممن لايستطيع تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين يستطيع تناول عقار أفيجان وسيكون عقار آمن، وهذه الدراسة تمت تقديمها للوزير وسيتم نشرها في حال الموافقة عليها.

وأكد دبوس على أنه تم أخذ موافقة من لجنة أخلاقيات البحث بكلية الطب جامعة عين الشمس وبعد الحصول على هذه الموافقة، تم أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة لإقامة التجربة، وكل المرضى ممن خضعوا للتجربة وقعوا على موافقة لتجربة العقار، شارحا أن عينات الأفيجان التي تمت تجربتها هي العينات القادمة من اليابان، وكانت مصر من أول الدول التي جربت العقار، وأمريكا مازالت تجربه الآن.