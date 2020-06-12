فيديو.. "الصحة": تزايد أعداد مصابي كورونا "غير مقلق" مع استيعاب الدولة لهم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إن عدد مصابي كورونا هو الجانب الأهم في معادلة الكورونا، والأعداد مازالت في مرحلة الزيادة ولا نستطيع تحديد الذروة إلا بعد الثبات على رقم محدد ثم يبدأ المنحنى في الهبوط مرة أخرى، ولكن وزارة الصحة تتوقع أن الذروة ستكون خلال الشهر الجاري.

وأضاف حسني خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر" أن الأعداد المتزايدة طالما أن القدرة الطبية قادرة على استيعابها فلا يوجد أي مشكلة "الأطقم الطبية قادرة على التعامل مع الضغط حتى الآن وبكفاءة عالية جدا"، موضحا أن اللجنة العلمية تتوقع أن تكون أرقام الذروة خلال هذا الشهر من 2000 لـ2500.

وشرح حسني أن حساب الوفيات يكون بطريقتين، وهي عدد الوفيات بالنسبة لإجمالي عدد السكان وعدد الوفيات بالنسبة لعدد المرضى، مشيرا إلى أن نسب الوفيات 6.4% وهي نسبة جيدة جدا عالميا.

وأضاف لكن أي وفاة بالنسبة لوزارة الصحة خسارة كبيرة، وهدف وزارة الصحة حاليا أنه مهما زادت عدد الوفيات تصل نسب الوفاة لصفر.

وأوضح حسني أن أسباب زيادة أعداد الوفيات سببها عدم الإجراءات الاحترازية الكافية خصوصا مع كبار سن، ونناشد المصريين حافظوا على كبار السن "كل ما الإصابة تكون فوق الـ60 الوفيات أعلى"، بالإضافة لإصابة أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد حسني على ضرورة طلب الرعاية الصحة مبكرا لمن يشعر بالأعراض وخصوصا ضيق التنفس وكلما كانت الرعاية مبكرة قلت نسب الوفاة بشكل كبير، مشيرا إلى نسب الشفاء تصل لـ400 مريض باليوم وهي نسبة جيدة جدا.