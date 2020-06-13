مؤلف موسيقى "الفتوة": "اللي ساعدنا أننا حضرنا للمسلسل بدري"

تحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن كواليس تقديمه للموسيقى التصويرية لمسلسل "الفتوة"، قائلا: إن ما ساعدهم هو التحضير المبكر للمسلسل: "حضرنا من بدري من شهر 11، وقريت 25 حلقة، وكمان اتحكت لي الحكاية من المؤلف، وكنت عايش الموضوع من الأول".

وأضاف مؤنس خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "لازم نبقى محافظين على شخصية المزيكا في الوقت ده، وبميل للشرقي، وفي الآخر بعمل دراما، وكان عندي تجربة تانية جمع سالم".

وتابع: "الفتوة محظوظ أنه رايح الحتة دي، عود وهارد وناي والربابة، وكلها ألات مصرية قديمة، وألات الإيقاع، وحطيت كل ده في دماغي استخدم فيها الالات دي"، لافتًا إلى أن المسلسل: "فيه قصص حب وقصص ملحمية عن الفتوة".

واستطرد: "عايز أحافظ على الطابع المصري، وعملت صوت مزج بين الأوركسترا والألات المصرية القديمة، الدفوف ساعدت في حالة الملحمية".