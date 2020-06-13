باحث: السلمون المستورد قد يكون مصدرا لكورونا في بكين

قال الدكتور جاد رعد الباحث في الشؤون الآسيوية، إنه جرى غلق سوقين في العاصمة الصينية بكين بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن أحد الباحثين تحدث أنه في تاريخ الفيروسات المشابهة لا يمكن الخروج من وباء الفيروس دفعة واحدة.

وأضاف "رعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن نشرت صحيفة "النجمة الحمراء" وهي من الصحف الأكثر انتشارا في الصين هوية شخصين من المصابين وتبين أنهما من عائلة واحدة ويعملان في المكان ذاته، موضحا أن الباحثين قالوا بما إن الإصابتين مرتبطتين بمكان العمل وبالصفة العائلية ما يجعل تنقل الفيروس أسرع.

وأشار إلى أن السلطات قررت إيقاف عودة المدارس والأنشطة الثقافية والرياضية في بكين بعد ظهور حالات إصابة بكورونا، كما أن دور السينما كان من المفترض أن تفتح أبوابها الأسبوع المقبل ولكن قررت السلطات عدم فتحها، وتشديد إجراءات استيراد المواد الغذائية لأنه من المحتمل أن يكون مصدر الإصابات في اللحوم المستوردة وتحديدا منتج السلمون المستورد ولكن تقارير نفت دلك.

وتابع بأن الفيروس ما زال مسيطر عليه وفي المنطقة الآمنة في الصين، حيث جرى رصد 3 إصابات فقط وبعض الإصابات بدون أعراض التي انتشرت على رقعة جديدة بما فيها شمال شرق الصين مجددا، كما أن ظهور إصابات جديدة جاء ليذكر المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.