اليوم.. "الكفاءات التدريسية عبر الإنترنت" ورشة عمل بجامعة طنطا

ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان: "الكفاءات التدريسية عبر شبكة الإنترنتCompetencies of online teaching"، ويحاضرها فيها الدكتور محمد أحمد حسانين الأستاذ بكلية الطب بجامعة طنطا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة مسؤولي وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا، مضيفا أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستتلوها ورش أخرى في موضوعات أخرى منها؛ إعداد بنوك الأسئلة، والاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.