إقلاع أولى رحلات الجسر الجوى الاستثنائي لإعادة "العالقين المصريين بقطر"

أقلعت قبل قليل، أولى رحلات الجسر الجوى الاستثنائي لوزارة الطيران المدني، من مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب رقم 2 إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين بقطر، حيث سيتم نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي "مصر للطيران وإير كايرو" بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن تشغيل 18 رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل حوالي 3000 مصري من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني كشفت، أنه تم الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي "مصر للطيران وإير كايرو" بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.