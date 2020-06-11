الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة السبت.. والصيف يبدأ 21 يونيو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأمس كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين، حيث سجلت العظمى على القاهرة 36 درجة، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر اليوم، حيث يكون الطقس حار خلال ساعات النهار بالنسبة للقاهرة والوجه البحري، أما السواحل الشمالية مازال الطقس لطيف، وفي جنوب البلاد مازال شديد الحرارة، بينما الطقس في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر مائل للبرودة في المناطق الشمالية بينما في المناطق الجنوبية لطيف أثناء الليل.

وأشارت الدكتورة إيمان، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية في الصباح الباكر ولكنها غير مؤثرة على المرور، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتنشط على شمال وجنوب الصعيد اليوم.

وأضافت أن درجات الحرارة غدا ستكون بنفس معدلات اليوم، حيث تسجل العظمى على القاهرة 36 درجة وتصل إلى 42 درجة على الصعيد، وتسجل ما بين 29 إلى 30 درجة على السواحل الشمالية، وحذرت من إنه قد يشهد يوم السبت ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة بمعدل درجتين لتسجل العظمى على القاهرة 37 و38 درجة، فيما تتجاوز ال40 في محافظات اخرى، وهناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق في غرب البلاد خاصة الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية مؤكدة أنها غير مؤثرة.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة أصبح ملموس، حيث تصل من 70 إلى 75% أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، وتصل 25 إلى 30% في ساعات النهار، موضحة أن زيادة نسبة الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، لافتة إلى ارتفاع الرطوبة طبيعي في تلك الفترة نظرا لأن فصل الصيف يبدأ بعد أيام قليلة حيث يبدأ جغرافيا في 21 يونيو الجاري، ويؤثر على البلاد امتداد منخفض الهند الموسمي ما يؤثر على نسب الرطوبة.