الجسر الجوى الاستثنائي يعيد 3153 عالقا مصريا من الكويت خلال 24 ساعة

استقبلت مطارات "القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج" 20 رحلة جوية استثنائية قادمة من الكويت وعلى متنها 3153 عالقا مصريا، وذلك في إطار الجسر الجوى الاستثنائي للطيران المدني.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن الرحلات الـ20 وصلت المطارات الأربعة، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، وعلى متنها جميعا 3153 عاملا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاياها في الخارج.

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أعلنت تأجيل إقلاع، أولى رحلات الجسر الجوى الاستثنائي لوزارة الطيران المدني، إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين بقطر، لمدة 48 ساعة، حيث سيتم نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي "مصر للطيران وإير كايرو" بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تعود أولى الرحلات مساء يوم الاثنين المقبل.

وكشفت المصادر، عن تشغيل 18 رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل حوالي 3000 مصريا من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني كشفت، أنه تم الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي "مصر للطيران وإير كايرو" بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقين في قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.