نائب: اختيار مصر لرئاسة "أفريقيا لمكافحة كورونا" تقدير للسيسي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن اختيار مصر لرئاسة الصندوق الأفريقي لمكافحة كورونا، دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة السمراء، ودليل على التقدير الكبير من الدول الأفريقية للرئيس السيسي.

وأضاف أباظة، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي حقق مشروعات وإنجازات كبرى وغير مسبوقة في تاريخ القارة الأفريقية، ولذلك فهو يحظى بحب وتقدير كبيرين من القادة والزعماء والرؤساء والحكومات والبرلمانات والشعوب الأفريقية.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة الدكتور محمد عوض تاج الدين على تحقيق النجاح في هذه المهمة، مقترحا أن يستمر عمل هذا الصندوق في عالم ما بعد كورونا.