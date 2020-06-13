مصدر بـ"الممثلين": الشركة المنتجة لـ"ليه لأ" ستعتذر عن مشهد "مراجيح"

قال مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية، إن الشركة المُنتجة لمسلسل ليه لأ، للفنانة أمينة خليل، سوف تُصدر بيانًا توضيحيًا خلال الساعات المُقبلة، وتعتذر للجمهور، بعد ظهور "دينا مراجيح" و"يوسف جو" من مشاهير تطبيق الـ"تيك توك"، في مشهد بالحلقة الخامسة من المسلسل.

وأوضح المصدر، أن النقابة، تواصلت مع الشركة المنتجة، أمس الجمعة، بشأن الوقوف على تفاصيل هذه الأزمة، وكيفية تداركها، حتى جرى التوصل إلى إصدار بيان اعتذار، لافتًا إلى أن النقابة، دورها الأسمى هو تعزيز الفن المصري، وعدم إفساد الذوق العام.

وأشار إلى أن مشهد ظهور "مراجيح" و"جو" لم يكن محوريًا في أحداث المسلسل، وحذفه نهائيًا كان هو القرار الأفضل، خاصة أنه لن يضر بأحداث المسلسل.

جدير بالذكر، أن مسلسل ليه لأ، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، وهاني عادل، ومن تأليف مريم نعوم.