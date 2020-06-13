وفاة أستاذة التمريض بجامعة بنها بكورونا

توفيت الدكتورة سماح مصطفى، أستاذ الأطفال بكلية التمريض بجامعة بنها، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالعناية المركزة بمستشفى الجامعة.

عميدة الكلية: شعرت بضيق في التنفس قبل رحيلها بـ 3 أيام

وقالت الدكتورة هويدا صادق، عميد كلية التمريض ببنها، إن الفقيدة كانت تناقش رسالة دكتوراه منذ عشرة أيام بالكلية، ولم يظهر عليها أي عرض، مضيفة أن الراحلة شعرت بضيق في التنفس منذ ثلاثة أيام فقط، حيث كانت تعاني من مرض تنفسي مزمن، وجرى عمل إشاعات مقطعية على الصدر لها وتحاليل و مسحات أثبتت إصابتها بالفيروس.

وتابعت: "الجميع كان يشهد للفقيدة بدماثة الخلق والاحترام، كانت محبوبة من جميع الطلاب والعاملين بالكلية".

كان طلاب وأساتذة كلية التمريض ببنها، نعوا الدكتورة سماح مُصطفى أستاذ الأطفال بكلية التمريض جامعة بنها، إثر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.