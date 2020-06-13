"جييرمو" و"أليخاندرو" ينضمان لسلمى حايك لمساعدة المتضررين من كورونا

شارك المخرجان المكسيكيان الحاصلان على جائزة أوسكار أليخاندرو جونزاليز إيناريتو وجييرمو ديل تورو مع الممثلة سلمى حايك لدعم المبادرة التي تستهدف لتأسيس صندوق لمساعدة من فقد عمله من السينمائيين مع دعم العاملين في الصناعة المتأثرين بالسلب بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما عن إنشاء الصندوق، وقال المخرج جونزاليس إيناريتو: "كان هذا عملاً تضامنيًا مع زملائنا في هذه الصناعة".

وجمع الصندوق 440 ألف دولار، بحسب موقع هوليود ريبورتر، ومن المتوقع المزيد من التبرعات.

وستذهب الأموال أولاً إلى العاملين الفنيين مثل الموظفين، والأزياء، والصوت، الذين أصبحوا دون عمل بعد توقف معظم الإنتاج عن التصوير بسبب الوباء، إضافة إلى الذين يعانون من مشاكل صحية.

يذكر أن المخرج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو حصد 4 جوائز أوسكار، ومن أشهر أفلام Birdman والعائد.

بينما حصد جييرمو ديل تورو جائزة أوسكار مرتان، كأفضل مخرج وأفضل فيلم ععام 2018 عن The Shape of Water.

يذكر أن معهد الأفلام البريطاني، قدم تمويلًا طارئًا لمساعدة دور السينما المستقلة على النجاة من الإغلاق، منذ عدة أيام وذلك بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.