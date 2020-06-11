تاج الدين: 1500 مشتبه ومصاب بكورونا ترددوا على مستشفى صدر في العيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تعاملت مع فيروس كورونا منذ أول لحظة، موضحًا أنه جرى فتح أماكن العلاج وإتاحة المراكز الطبية المتاحة "حطينا احتمالات مستقبلية وفتحنا مدن جامعية ودفعنا بالمسشتفيات الجامعية، وبدأنا في حصر عدد الأسرة وعدد أجهزة التنفس الصناعي في كل مكان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي، متحدثًا عن أزمة عدم قدرة المواطنين على الحصول على العلاج: "كان فيه مشكلة في الخط الساخن 105، وكان فيه تزاحم شديد عليه، لأن الناس كان عندهم نوع من الخوف، فكانت المكالمات عددها كبير جدًا".

وتابع: "وفي إجازة العيد كان عدد المترددين على أحد مستشفيات الصدر في مصر، 1500 مريض، أو حالة اشتباه، وكل واحد من دول جايب معاه 6 أشخاص، وفي عمارة جات على بعضها عشان لقوا حالة".

وأردف: "الناس لها حق إنهم يقلقوا، ولهذا السبب جرى زيادة عدد الخطوط الساخنة وفتحت مكتب شكاوى لاستقبال المواطنين، وصدر قرار بأن يكون كل محافظة يكون فيها خط ساخن، واتفقنا مع رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية التنفيذيين على تخصيص خطوط ساخنة".