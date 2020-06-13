يوميات "ميرنا" في مستشفى العزل: جابولي هدايا وتورتة وشيكولاتة

جاءت من إيطاليا برفقة أسرتها في ظل انتشار فيروس كورونا في أوروبا قبل إغلاق المجال الجوي المصري، لتواجه أيامًا صعبة بعد تفشي الوباء، حيث نُقلت مع أفراد أسرتها بالكامل إلى مستشفيات العزل بعد ثبوت إصابتهم بـ"كوفيد 19".

هي الطفلة ميرنا وليد علام، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، من أبناء محافظة المنوفية، والتي ظلت لمدة 17 يومًا بمستشفى النجيلة للعزل الصحي بمطروح، والتي روت قصتها لـ"الوطن" قائلة، "بابا كان معايا في المستشفى وكنا كويسين، مكنتش تعبانة، بس بابا قالي إن التعب مش بيتشاف، وخرجنا أنا وبابا ورجعت ألعب مع صحابي مرة تانية".

كانت الطفلة تردد دائمًا داخل مستشفي العزل كلمات "عايزه أروح لماما وعايزة أروح البيت"، ولكن والدها استطاع إقناعها في كل مرة - خاصة عند الحصول على العلاج أو الفحص الطبي -، أنه يجب إجراء التحاليل لكي نخرج من المستشفى، وكانت تستجيب له، وتقول "كنت بلعب على التابلت طول اليوم في المستشفى عشان أصحابي مش معايا، ولما خرجت روحتلهم" .

"أنا مكنتش تعبانة، وكنت باخد العلاج عشان بسمع كلام بابا، والدكتورة في المستشفى كانت بتحيبلي هدايا وتورتة وشيكولاتة، وكانوا بيلعبوا معايا كل يوم".. هذا ما قالته الطفلة ابنة الخمس سنوات، في تجربة استمرت 17 يومًا في مستشفي العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم أنه لم تستوعب خطورة الفيروس، لكنها استطاعت الانتصار عليه.