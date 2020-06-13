توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

إذ إن من المتوقع أن يكون الطقس يومي الأحد والاثنين مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة لى شمال الصعيد.

وترتفع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، ليكون طقس حار نهارا لطيف ليلا على القاهرة ووجه بحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح وتدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتظهر في الساعات الأولى من الصباح شبورة خفيفة.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 14 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 28.

طقس الاثنين 15 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 16 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.