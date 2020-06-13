إسلام كمال" ول متبرع ببلازما المتعافين من كورونا بالسويس

قام إسلام كمال أول متعاف من فيروس كورونا بمحافظة السويس، بالتبرع بالبلازما لصالح مرضى الحالات الحرجة في بنك الدم الرئيسي بالقاهرة.

وقال الدكتور وائل الشرقاوي، مدير بنك الدم بالسويس، إن المتعافي تواصل مشكورًا مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس، وتم التنسيق وحجز موعد للتبرع بالمركز القومي لنقل الدم بالقاهرة.

وأشار "الشرقاوي"، إلى توفير سيارة خاصة لنقل المتبرع إلى القاهرة للتبرع، وعودته مرة أخرى للسويس، تشجيعًا له ولتخفيف مشقة السفر عنه.

كانت مديرية الصحة بالسويس، قد ذكرت أن إجمالي المصابين بالمحافظة بفيروس كورونا 670 مصابًا، وأن عدد المتعافين 134.