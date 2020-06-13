تعافي أول حالتين من كورونا بمستشفى مطاي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفى مطاي في شمال المنيا، بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورنا بعد تعافيهما.

واستقبلت المستشفى 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابي الفيروس.

واحتفلت الأطقم الطبية بتعافي وخروج حالتين لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، ربة منزل، دخلت المستشفي منذ 8 أيام، وعامل عمره 54 عامًا، دخل المستشفى منذ 9 أيام.

وكانت إدارة المستشفى قد اتخذت قرارات مهمة بشأن مصابي فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلي، منها سحب المسحة بالقسم الداخلي وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأي حالة، وفى حالة رغبة الحالة في العزل المنزلي يتم ذلك بعد توافر شروط العزل، من حيث شدة أعراض المرض، والتي يتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، وكذلك مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية.

وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلي، وهذا ما طُبق بدءًا من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاي المركزى.