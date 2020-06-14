"الأهلي" يحتفظ بجائزة أفضل بنك مصري في خدمات التجزئة المصرفية لعام 2020

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكترونى «الكهربا خالص»، بالتعاون مع شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية التابعة لـ«إى فاينانس»، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، حيث تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الأون لاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى لشركة خالص، بهدف تفعيل أوسع للخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين فى شحن عدادات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة.

وأضافت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن إطلاق التطبيق ساعد فى توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل، وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة، حيث سيقوم كل من البنك الأهلى المصرى وشركة خالص بتسوية جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص بطاقات الكهرباء مسبقة الدفع، بموجب الاتفاق الذى تم ما بين شركة إى فاينانس والبنك، الذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية وتديرها «إى فاينانس».

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، أن التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى، كما يتيح لمستخدميه شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية «الدفع بدون تلامس» على الهواتف المحمولة من أى مكان وفى أى وقت.

وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق «الكهربا خالص» المتاح حالياً كمرحلة أولى على جوجل ستور والذى يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة.

على صعيد آخر، حصل البنك الأهلى المصرى على جائزة «أفضل بنك مصرى فى مجال خدمات التجزئة المصرفية» لعام 2020 من مؤسسة Asian Banker العالمية، حيث تُقدمها المؤسسة لأفضل بنك فى كل دولة من الدول التى يشملها التقييم استناداً لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية لدى البنك، وقدرته على إتاحة خدمات جديدة ومنتجات مبتكرة، وكذلك تزايد عدد وحدات شبكة التوزيع ومدى فاعلية انتشارها، ويشمل التقييم حجم محفظة التجزئة المصرفية فى مجال الودائع والقروض ومنتجات التجزئة وأنواع البطاقات ومعدلات نموها السنوية.

من جانبه، أعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الجائزة لثمانية أعوام متتالية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته فرق عمل البنك فى مجال التجزئة المصرفية من إنجاز غير مسبوق بالوصول بإجمالى محفظتها إلى ما يجاوز 100 مليار جنيه لأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى.

وأشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى ATM ليصل إلى 4400 ماكينة تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات السحب والإيداع من الحسابات وصرف المرتبات وسداد المستحقات والفواتير والتبرعات والاستعلام عن الأرصدة.

وأوضح أن البنك أحدث طفرة فى الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث وصل عدد عملاء الإنترنت البنكى إلى أكثر من 2.3 مليون عميل من الأفراد و58.5 ألف عميل من الشركات. وفى خطوة جديدة يبادر بها البنك الأهلى المصرى لمساندة جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا، كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، عن المساهمة بمبلغ عشرين مليون جنيه لمستشفى عزل قصر العينى الفرنسى لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف الرعاية المركزة من أسرَّة المرضى ورفع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقى العلاج، وتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الطبية، مع توجيه الدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبى بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.

وأكد «عكاشة» أن تلك المبادرة الجديدة تأتى استمراراً لدور البنك المتنامى فى دعم جميع جهات الدولة فى توفير الرعاية اللازمة للمصابين بالفيروس، والوقوف مسانداً لجيش مصر الأبيض، مشيراً إلى أن دعم البنك الأهلى المصرى وصل إلى ما يقارب الـ300 مليون جنيه منذ بداية الجائحة تم توجيهها لمختلف مجالات مكافحة تداعيات هذا الفيروس المستجد.