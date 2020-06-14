"الري": ما زلنا نفترض حسن النية في مفاوضات السد.. ورسالتنا وصلت للعالم

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة أصدرت بيانًا حول مفاوضات سد النهضة، وذكرت فيه أن الجانب الإثيوبي غير جاد في تناوله للملف ولا يملك الإرادة السياسية الحقيقية لحلحلة الأزمة وهذا غير جيد لكن استمرارنا في المفاوضات حتى نثبت للعالم ولكل المجتمع الدولي أن مصر لديها إرادة سياسية للتوافق.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "كنا وما زلنا نفترض حسن النية، أعتقد هذه الرسالة وصلت للمجتمع الدولي "، مؤكدًا أن يوم الاثنين المقبل سيكون الموعد الفصل في تحديد نتائج المفاوضات ولكل حادث سيكون حديث.

وحول دور المراقبين في إدارة المفاوضات، أكد المتحدث باسم وزارة الري، أن المراقبين ودورهم تم الاتفاق عليه في "إعلان المبادئ"، المبرم في عام 2015 وللأسف على مدار يومين كاملين أهدرنا وقت كبير لمناقشة دور المراقبين في المفاوضات الاخيرة من الجانب الاثيوبي وهل لهم حق التصويت وحدود تدخلهم .