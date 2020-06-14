لمواجهة كورونا.. تطهير منشآت حكومية ولجان امتحانات بالجيزة

كثفت محافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والمستشفيات وأقسام الشرطة بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وقامت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة بتطهير وتعقيم الآتي:

- تطهير وتعقيم مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة.

-في بولاق الدكرور: تم تطهير وتعقيم معظم شوارع منطقة زنين بإجمالي 1800 واجهة منزل وعدد 1650 واجهة محل.

-في العجوزة: تم تطهير وتعقيم قسم شرطة العجوزة وشركة كهرباء العجوزة.

-حي شمال الجيزة: تم تطهير وتعقيم قسم شرطة إمبابة.

-في العياط :تم تطهير وتعقيم مركز شرطة العياط والسجل المدني ووحدة الأفراد المجندين والشارع الجانبي للمركز والإدارة البيطرية بالعياط

- أوسيم: كما تم تطهير وتعقيم مستشفى أوسيم ومستشفى الصدر والمطافى والإسعاف بمركز ومدينة أوسيم .

-في كرداسة : تم تطهير وتعقيم مقر لجان امتحانات الثانوية العامة بقريتي كرداسة وناهيا.