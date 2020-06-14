"العدل" تصدر 3 قرارات بإنشاء فروع للشهر العقاري

أصدّرت وزارة العدل، القرار رقم 3272 لسنة 2020، الذي نص على إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة يوسف الصديق، وتتبع الشهر العقاري بالفيوم ويكون مقرها عمارة رقم (38 أ) عمارة المراقبة العامة لشؤون الخريجين بالفيوم، ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لمركز شرطة يوسف الصديق وكل أعمال التوثيق.

كما أصدّرت الوزارة قرار رقم رقم 3273 لسنة 2020، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق الرمل ثان" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بنفس القسم بالإسكندرية، ويكون مقره شارع طارق بن زياد متفرع من شارع مصطفى شعبان من شارع احمد أبو سليمان، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية ويقوم بكل أعمال التوثيق.

وكذلك أصدّرت الوزارة أيضاً القرار رقم 3274 لسنة 2020، الذى نص على تعديل القرار الوزاري رقم 8080 لسنة 2015 ليعمل فرع توثيق نادي جزيرة الورد الرياضي بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة 3 أيام من كل أسبوع وهي السبت والأربعاء والخميس.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.