"الصحة" عن إنتاج مصر لدواء لكورونا: هنسمع أخبار مبشرة جدا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر دولة قوية جدا، واللقاح الذي سيتم إنتاجه في مصر أو الذي ستنتجه أي دولة في العالم سيكون متوفر لكل المصريين، "مين اللي يسبق مش مهم، لكن المهم يكون فيه لقاح واقي من هذا الوباء"، مؤكدا أن إيجاد دواء سيكون أسرع من اللقاح.

وأضاف "حسني" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن اللقاح الآن في مرحلة التجارب لبحث فاعليته وأن يكون آمن وتلك المرحلة تأخذ وقتا طويلا، ثم يتبعها مرحلة التصنيع، حيث إن عملية الإنتاج تأخذ أيضا وقتا لإنتاج لقاحات تكفي لملايين البشر، عكس الدواء الذي يتم إنتاجه بكميات تكفي للمرضى فقط.

وعن سؤال هل مصر قادرة على أن تسبق الجميع لتقديم دواء واحد محدد لعلاج فيروس كورونا؟، أجاب: "إن شاء الله هنسمع أخبار مبشرة جدا"، مؤكدا أن تجربة الفيروس أثبتت أن القيادة والدولة المصرية قوية، "مفيش دواء في العالم إلا لما فيه نفس الوقت موجود في مصر بشرط أن يثبت فاعليته والآمان".