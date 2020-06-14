الجيزة:٧٠ ألف طالب وطالبة يؤدون "امتحانات الثانوية" وسط تجهيزات استثنائية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءآ موسعآ للوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الإحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية حيث أعدت المحافظة عددا من الإجراءات الاستثنائية هذا العام بما يضمن سلامه الطلاب .

أشار المحافظ بأنه تم تجهيز 193 لجنة اساسية و 37 لجنة احتياطية للعام الحالي حيث يؤدي حوالي ٧٠ الف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط

أكد المحافظ علي توفير الكمامات للطلاب والحفاظ علي المسافات والأجراءات الوقائية والأحترازية بين الطلبة مشيرا الي العمل علي توفير كبائن تعقيم امام مقار لجان الثانوية العامة علي مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

اضاف أنه سيتم متابعة سير عملية الآمتحانات يوميا لتلاشي اي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

وجه المحافظ خلال الاجتماع بأعداد تقرير نهائي للوقوف علي مدي جاهزية اللجان لأستقبال الأمتحانات واي معوقات لحلها علي الفور.

كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الأمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل علي إزالة إية مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع اي اشغالات بمحيط اللجان.

وطالب محافظ الجيزة أولياء امور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية الواجب مراعاتها حرصآ علي سلامتهم وللحد من اي تجمعات.

أكد المحافظ علي ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلي أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق .

طالب بضرورة توفير الرعاية الصحية والأطمئنان علي الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش او الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والصحة فيما تم إتخاذه من الإجراءات الإحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم اللجان حرصآ علي سلامة ابنائنا الطلبة .كما ثمن محافظ الجيزة الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة في عملية تأمين لجان الأمتحانات.ومن جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم بانه تم تجهيز ١١٠ استراحة علي مستوي المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأستراحات والتأكيد علي التهوية والأضاءة الجيدة إلي جانب توفير كافة المطهرات وادوات التعقيم اللازمة ..جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه المحافظ بحضور نواب المحافظ السيد إبراهيم الشهابي والاستاذه هند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري مديريات التربيه والتعليم والشئون الصحية والتأمين الصحي ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن .