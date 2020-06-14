صور.. رش وتعقيم مباني 9 كليات بجامعة كفر الشيخ للوقاية من كورونا

نفذت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، حملة لنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعي والمسطحات الخضراء، في إطار تنفيذ خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال رئيس الجامعة، إنه جرى تنفيذ حملة نظافة موسعة لرفع الأتربة ونظافة المنشآت والحرم الجامعي والمساحات الخضراء، فضلا عن تطهيرها وتعقيمها لمواجهة الفيروس، حيث جرى رش وتعقيم مباني كليات "علوم الثروة السمكية والمصايد، التمريض، طب الأسنان، التربية الرياضية، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم، والآداب".

وأضاف أنه جرى تعقيم أقسام إدارة المستشفى الجامعي، برئاسة الدكتور محمد خليل، مدير المستشفى، وأقسامه المختلفة والعيادات الخارجية، وتعقيم ورش أسوار المستشفى الخارجية وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات والمواطنين.