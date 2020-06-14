رئيس دينية النواب: بيت الزكاة هدفه تقديم أعمال الخير للمواطنين

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب :أن مشروع القانون إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة،والمقدم من الحكومة ،فى غاية الآهمية .وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأحد إلى أن المشروع يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضرورى ومهم، حتى توجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

ممثل بيت الزكاة :20,5 مليون جنيه دفعت كضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020

وقال محمود رشاد، ممثل بيت الزكاة والصدقات، إن البيت دفع أكثر من 20,5 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020، وهو مبلغ كبير رغم أن بيت الزكاة والصدقات يقدم أعمال خيرية، ويساعد فى خدمات عامة، لذلك فإن الإعفاء من الضريبة أمر كان ضروريا.أكد سعيد فؤاد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الضرائب هى الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، وإنهم ليس لديهم مانع من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة طالما توافق ذلك مع القانون الخاصة بهذه الضريبة والذى ينص على أن يكون الإعفاء بقانون، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بضوابط، شارحا ذلك بأنه فى حالة شراء بيت الزكاة أى منتجات لتقديمها فى أعمال خيرية لابد أن يوضح فى الفاتورة أنها موجهة لبيت الزكاة.