الجامعات الحكومية: تخفيض لجان الامتحانات لـ"الثلث" بسبب كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الانتهاء من استعدادت الامتحانات للسنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس و الليسانس، المقرر انطلاقها مطلع يوليو المقبل، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي منتصف الشهر الماضي، مشددين على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الموضوعة بشان مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنّ الجامعة رصدت ميزانية مالية لجميع الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها الفترة الحالية بالجامعة، في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بهدف الحفاظ على جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين والمواطنين، إضافة إلى الإجراءات التي تم وضعها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية المقرر انطلاقها مطلع يوليو المقبل.

" جامعة المنيا": أول يوليو امتحانات التخرج .. و2 متر بين كل طالب وطالب في اللجنة الوحدة

وأوضح عبدالنبي، لـ"الوطن"، انه تم الانتهاء من استعدادات القيام بإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري لطلاب السنوات النهائية، لافتا إلي أنه تقرر وجود مسافة بين الطلاب لاتقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان ، و تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، انه تقرر بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية في الكليات يوم 15 يوليو القادم، على أن تعلن الكليات جداول الامتحانات في موعد أقصاه الأول من يوليو، وامتحانات الدراسات العليا لجميع كليات الجامعة، يوم 15 أغسطس ، لافتا إلي انه تم وضع عدد من القواعد المنظمة للامتحانات، والتي تضمن أن تجرى الامتحانات على فترة واحدة، تبدأ من العاشرة صباحا، وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، وألا يتجاوز زمن الامتحان ساعتين، وألا يقل عن ساعة واحدة.

"جامعة سوهاج ": 15 يوليو بدء امتحانات سنوات التخرج .. وحضور الطلاب قبل موعدها المحدد بساعة واحدة

وتابع ، انه الجامعة وضعت خطة إحترازية مشددة لمجابهة المرض، أبرزها تطهير أماكن امتحانات الطلاب، بشكل مستمر، وتعقيم كامل لمقار اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، فضلاً عن وضع بوابات تعقيم ذاتي على مداخل ومخارج أبواب الجامعات والكليات الخارجية، و توزيع معقمات مطهرات الأيدي بمختلف أماكن اللجان، وتوزيع كمامات على الطلاب قبل الدخول للجان الامتحانات.

وبشأن الإجراءات الإحترازية، اوضح عزيز، انه تقرر أن تُجرى الامتحانات على فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، على أن لا يتجاوز زمن الامتحان ساعتان، وألا يقل عن ساعة، باستثناء بعض المقررات بكلية الطب البشري أو غيرها بعد موافقة مجلس الجامعة، وأن يكون الامتحان بنظام الصواب والخطأ والاختيار من متعدد، أو اختيار نظام آخر إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك، و يُراعى أن يكون الامتحان من الجزء الأكبر الذي تم تدريسه قبل 15 مارس 2020، وتلتزم الكلية بعمل نماذج استرشادية للامتحانات، وإعلان ذلك للطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كاف، مضيفا أنه تقرر ان تُعقد الامتحانات العملية للفرق النهائية بعد انتهاء الامتحانات النظرية، مع ضرورة منح الطالب أسبوعين قبل الامتحان العملي للتدريب والمراجعة، ويقيم الامتحان بدرجات طبقًا للائحة الداخلية للكلية، وتلتزم الكليات بإعلان نتيجة الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ نهاية الإمتحانات.

"جامعة حلوان": تخفيض عدد لجان الامتحانات لـ"الثلث" .. واماكن إقامة آمنة للطلاب المغتربين أثناء الامتحانات

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الإجراءات التى سيتم تطبيقها على امتحانات السنوات النهائية، لمرحلتي البكالوريوس و اليسانس، موضحا ان أبرزها يتمثل في تقليل عدد الطلاب المتواجدين بكل لجنة لـ"الثلث"، وجود لجنة طبية بكل مجمع امتحانات، فضلا عن تواجد اكثر من عربة إسعاف بمقار بالجامعة والكليات الخارجية، كما انه تقرر وضع عدد من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج الجامعة، وحفظ أوراق الإجابات داحل دواليب مغلقة ويحظر التعامل معها لمدة 48 ساعة، كما أنه تقرر توزيع أقنعة وقفازات على أعضاء الكنترولات أثناء فترة تواجدهم داخل الكنترولات، على أن يتم الاحتفاظ بمجموعة أوراق إجابات الطلاب داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها البيانات.

واوضح نجم، انه تم تجهيز عدد من أماكن الإقامة المختلفة للطلاب المغتربين بالكليات، من المحافظات الاخرى، لأداء امتحانات السنوات النهائية، مشيرا إلي ان الجامعة ستعمل علة توفير سبل الامان و المحافظة عليهم كاملة أثناء الإقامة .