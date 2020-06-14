توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الإثنين شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا، لطيف ليلا، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وعن حالة البحرين فتكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الاثنين 15 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 16 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 17 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.