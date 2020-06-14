إسبانيا: 48 إصابة بكورونا.. ولا فيات لليوم السابع

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بلا وفيات جديدة لليوم السابع على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 243928 حالة، فيما استقر العدد الرسمي للوفيات دون تغيير عند 27136 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الأرجنتين إلى 30295 حالة

وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1531 إصابة جديدة بكورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا و295 حالة.

وذكرت الوزارة الأرجنتينية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أنه تم تسجيل 13 وفاة بين المصابين، خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 815 حالة.

اليابان تقر ميزانية إضافية لتخفيف تداعيات كورونا

وفي اليابان، أقر البرلمان، ميزانية بلغت 31.91 تريليون ين "298 مليار دولار"، لتوسيع نطاق الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباءكورونا المستجد وهي الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتركز الميزانية على منح إعانات للعاملين في المجال الطبي في الخطوط الأمامية أي المستشفيات التي تعالج مرضى "كوفيد-19".

وشملت الميزانية، منح 200 ألف ين "نحو 1850 دولارا" لكل عامل فيها و100 ألف ين لكل عنصر من العاملين في المؤسسات الطبية التي لديها أسرّة ومستعدة لقبول الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقدمت الميزانية مساعدة لبعض الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الأفراد الذين يعانون من نقص في السيولة النقدية أقصاها 6 ملايين ين "55 ألف دولار" لمساعدتهم على تسديد بدلات الإيجار.

وسيتم تمويل الميزانية الحكومية بالكامل من الدين الحكومي، بما في ذلك سندات لتغطية العجز بقيمة 22.61 تريليون ين.

وسوف يرفع الإنفاق نسبة اعتماد اليابان على الديون - مقدار السندات الحكومية الصادرة والقروض الأخرى التي يتم إجراؤها سنوياً كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي - إلى أعلى من 50% لأول مرة منذ السنة المالية 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

دراسة: عدد كبير من الأمريكيين يؤيدون الإجراءات الإحترازية الخاصة بكورونا

وفبي الولايات المتحدة، أكدت دراسة حديثة أن أعدادا كبيرة من الأمريكيين يؤيدون الإجراءات الإحترازية الخاصة بكورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "إن الغالبية العظمى من الأمريكيين ما زالوا يدعمون التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى تهدف إلى احتواء فيروس (كورونا) المستجد في جميع أنحاء البلاد، حتى مع بدء الولايات في تخفيف القيود".

وكشف مسح أجراه مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي "أنه عند تفشي الفيروس المستجد، وبلوغ ذروته في (نيويورك) و(نيوجيرسى) وأماكن أخرى في الشمال الشرقي بالولايات المتحدة، أعرب 80% من الأمريكيين عن رضاءهم موافقتهم على الإجراءات الإحترازية التي طبقت، وفي مقدمتها البقاء في المنزل وإغلاق الأعمال غير الضرورية".

ووجد المسح أن 82% شعروا أنه لا ينبغي السماح بتجمعات 10 أشخاص أو أكثر، في حين وافق 88 % على أنه يجب على الأشخاص أن يبقوا على بعد ستة أقدام.

من جانبه، قال مدير مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الدكتور روبرت ردفيلد: "تعد النتائج علامة على استعداد الأمريكيين لأن يكونوا غير أنانيين في حماية أولئك الأكثر ضعفا خلال تفشي المرض".