لإصابتهم بكورونا.. عزل 30 من الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بالمنوفية

عقد مجلس كلية الطب بجامعة المنوفية، اليوم، جلسته العاشرة للعام الجامعي، برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية.

وتطرق عميد الكلية إلى الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية، ودور فريق إدارة الأزمة في المتابعة المستمرة على مدار الساعة، منوهًا بأن المستشفيات الجامعية خلال الفترة الأخيرة عزلت ما يزيد عن 30 فردًا من الأطقم الطبية بالجناح الفندقي بالمستشفى، وقدمت الرعاية والخدمة الطبية لهم.

كما أشار عميد الكلية إلى تكليف المستشفيات الجامعية مؤقتًا بالعمل بالطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمي إلى مستشفى عزل بالكامل.

ولفت إلى البدء في تشغيل مستشفى عزل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنوفية بمبنى مستشفى معهد الكبد القومى الجديد، وتكليف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب في العمل بمستشفى العزل.