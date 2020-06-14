وزير الطيران: عودة الملاحة الجوية إلى جميع مطارات الجمهورية أول يوليو

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة الأزمة، اجتمعت الخميس الماضي، وتم الإعلان عن عدد من القرارات من بينها عودة السياحة بداية من أول يوليو، مضيفا: "وجدنا من الضروري أن نعلن ما هي الضوابط والإجراءات الاحترازية".

وعبر الطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران.

وأشار إلى أنه في الأول من يوليو ستبدأ حركة الطيران بجميع طيران الجمهورية، وعودة الطيران تدريجي مع بعض البلاد، والإجراءات التي اتخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، لافتا إلى أنه سيتم المرور على جميع المطارات.

وأكد أنه سيتم تعقيم جميع الطائرات بالكامل، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وأعلن عن ضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات، مشددا على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr.