تطوير مجزر الخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مجزر الخانكة، بعد تطويره وتحويله من يدوي الى نصف آلي، على مساحة خمسة أفدنة، وبتكلفة 20 مليون جنيهًا من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي.

وتابع المحافظ التشطيبات النهائية للمجزر، وأكد تزويده بمعدات حديثة لتوفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح، خاصة أن المجازر تستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية في المواسم والأعياد.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت تحديث المباني، وشبكات الصرف الصحي ومياه، وتركيب البلاط وتوصيلات الكهرباء، وأعمال الدهانات، وإجراء الترميمات اللازمة، مشيرًا إلى أن الهدف من التطوير هو ضمان وصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.