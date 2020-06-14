لا خسائر في الأرواح.. ماس كهربائي يشعل النيران في سيارة ملاكي بالمحلة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، على حريق هائل اندلعت نيرانه بسيارة ملاكي، إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ، ما تسبب في اشتعال النيران، وتم السيطرة على الموقف دون خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق فى سيارة ملاكي بيضاء اللون ملك المدعو محمد علي، والتهمت ألسنة النيران أجزاء كبيرة منها، بينما نجى صاحبها.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث، وأُخمد الحريق.

وكشفت التحريات الأمنية، أن سبب اشتعال الحريق انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى توقفها، واشتعال النيران بداخلها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.