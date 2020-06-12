مبادرة شبابية لرفع الآثار السلبية لكورونا بالقليوبية

دشن شباب قرية الحصة بطوخ بمحافظة القليوبية مبادرة شبابية لرفع الاثار السلبية لمرضي فيروس كورونا وتدعيم جهود الدولة في مواجهة المرض.

وقسم شباب الحملة العمل الي عدة مجموعة الاولي لتدعيم المصابون من خلال توزيع فاكهة ومستلزمات منزلية وعسل لتدعيم المنعة عليهم وتقديم الدعم النفسي لهم والثانية تتولى جمع التبرعات وتوفر الأجهزة الطبية التي تخدم المصابين والثالثة حملة توعية من شباب الأطباء والتمريض، لتوعية الأهالي بالمرض والإجراءات الوقائية في التعاملات اليومية للحد من انتشاره والاجابة علي اسئلة الاهالي .

واوضح الشباب أن الدولة تبذل جهود كبير للحد من انتشار المرض وجميعها مرتبطة بمدى وعي المواطن والمشاركة الفعالة التي بدونها لن تظهر تلك الجهود، متمنيين أن يتم تعميم الفكرة في كافة القرى والمدن بالمحافظة.