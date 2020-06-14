العناني: لن نشهد تدفقات كبيرة في أعداد السائحين فور عودة حركة الطيران

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا اختارت ثلاثة أماكن فقط دون غيرها لعودة حركة السياحة، وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، موضحًا أن اختيار هذه الأماكن جاء لعدة أسباب أولها أن هذه المحافظات تّصلح لأن تكون مصيف كونها مطلة على البحر، فضلًا عن كثرة الأماكن المكشوفة بها ولديها مناخ صحي، وأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بها قليل.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن عودة الطيران لهذه المحافظات يتضمن فقط الطيران المباشر الذي سيهبط في مطارات تلك المحافظات، مؤكدًا أن مصر لن تشهد تدفقات كبيرة في أعداد السياحة بمجرد عودة حركة الطيران.

وأشار وزير السياحة والأثار، إلى أن بعض الدول لازالت لم تسمح بمغادرة رعاياها خارج حدود الاتحاد الاوروبي بالإضافة أن المقدرة المالية أو الملاءة المالية للسائح الآن ضعيفة بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وأولويات الانفاق للسائح الان هي تحسين ظروفه العادية وليس السفر للتنزه .