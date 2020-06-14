أستاذ أمراض صدرية: نجاح تجارب عقار الريدمسيفير بنسبة 60٪

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن شركة مصرية حصلت على رخصة تصنيع وتوزيع عقار ريميدسيفير، مشيرة إلى أنه من الأدوية الحديثة التي ظهرت مؤخراً ولها تأثير على فيروس كورونا كوفيد 19، حيث أنتجته شركة أمريكية بعدما دخل في مراحل التجربة الإكلينيكية للفيروس، وأتضح أن له تأثير من خلال حيوانات التجارب، والتجارب السريرية.

وأضافت شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TEN، أنه تم عمل تجارب سريرية في أمريكا على 1063 حالة ونشرها في مجلة عالمية.

وأشارت إلى أنه كان يتم مقارنة الحالات وتأثير الريمدريسيفير عليها وتم عمل التجربة في أكثر من شهرين والنتائج التي ظهرت هو تحسن الحالات، ونسبة البقاء في العناية المركزة أقصر بعد تناولهم العقار واستمروا فيها حوالي 11 يوما فقط وكانت نسبة الوفيات أقل بكثير ممن لم يأخذوه.

وأكدت، أن نسبة النجاح وصلت حوالي 60٪ للعقار، وبدأت الشركات في البحث عن وسيلة للوصول لهذا العقار وهناك شركة مصرية وطنية إيفا فارم اتخذت توكيل لتصنيع العقار ليس في مصر فقط وأسند ل4 شركات خارج أمريكا لتصنيعه منهم الشركة المصرية بخلاف 3 شركات منهم في الهند.

وتابعت، أن العقار سيتم تصنيعه وتوزيعه من مصر لحوالي 127 دولة في المنطقة المحيطة مما يعطي أمل في معالجة الحالات وليست جميعها، وهو يؤخذ عن طريق الوريد والحقن لمدة 10 أيام ومقصور استخدامه على الحالات المتقدمة والموجودة في العناية المركزة.