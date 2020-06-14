صور.. حملات مكثفة لنظافة شوارع مدن كفر الشيخ

طالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، بتنظيم "نوبتجيات" عمال النظافة، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملهم، مؤكدًا استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرى محلة دياى، ومنية جناج، ومحلة أبوعلي، كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة والتجميل، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة، بقلين البلد والمحطة.

وفي مدينة سيدي سالم، تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، وقري البلاصي، والروضة، والملاحة، فيما ترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة المتولد اليومي من المخلفات بشارع النيل بالمدينة.

أكد العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، تحسين ورفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش.