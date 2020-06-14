أستاذ أمراض صدرية توضح الحالات التي سيتم معالجتها بدواء ريميدسيفير

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن جميع الخطوات والموافقات على نزول دواء الريمدريسيفير إلى السوق المصري مكتملة ولكن يعتمد على سرعة الشركة المصرية المخول لها تصنيعه "إيفا فارم"، وفي انتظار إنتاجه وسنبدأ استخدامه على حالات كورونا الحرجة الذين لم نصل معها إلى حل والموجودة في العناية المركزة فقط.

وأضافت شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TEN، أن التجربة الأوربية مع دواء الريمدريسيفير تم التصريح به عن طريق هيئة الأدوية الأوروبية EMA وبدأوا في العمل على العقار مع الحالات المتأخرة والموجودة في العناية المركزة.

وتابعت، أنه يجب علينا أن نفتخر بصناعة الدواء المصري وليس التقليل من قدرها إطلاقاً، وأن شركة جيليت من الشركات الكبيرة في أمريكا ولن تعطي التصريح لأي شخص لكي يتم تصنيع دواء من الأدوية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التصنيع سيكون تحت إشراف ورقابة كاملة من صاحب الدواء الأصلي لضمان جودة العقار.