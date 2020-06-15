تعرف على خطة وزارتي السياحة والطيران لعودة الحركة الوافدة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خطة الوزارة لعودة الحركة السياحية الوافدة بداية من 1 يوليو المقبل واستئناف حركة الطيران الداخلي والدولي بداية من ذات التاريخ.

تضمنت الخطة: "تطبيق كل الضوابط والإجراءات الاحترازية على جميع العاملين بالمنشآت الفندقية، - الحركة السياحية ستستأنف في 3 محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح)، وهي التي شهدت أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجيا ولحين إشعار أخر".

وأضاف العناني أن وزارة السياحة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لقدوم السياح بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعدم تجاوز الفوج السياحي الذي يزورالمواقع الأثرية والمتاحف عن 25 فردا لحين إشعار آخر.

وتابع أنه كذلك ستلغى التأشيرات السياحية من أول يوليو حتى 30 أكتوبر المقبل بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كما جرى تخصيص رقم 19654 لاستقبال استفسارات السائحين.

وأكد على أن عودة السياحة الخارجية ليست قرارا مصريا فقط وإنما مرتبط أيضا بالدولة المصدرة للسياحة، مشيرا إلى أن مصر منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كل المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

خطة وزارة الطيران لاستئناف حركة السياحة

فيما أعدت وزارة الطيران المدني بقيادة الطيران محمد منار وزير الطيران المدني خطة لاستئناف الحركة الجوية وعودة الحركة السياحية والتي تضمنت:

- مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

- منحت وزارة البترول تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد.

- منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

- كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

- أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتى مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.