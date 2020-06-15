ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بالوراق

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 2 طن ومائة وخمسون كجم مقطعات لحوم ولحوم مفرومة ولحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة لحوم بحي الوراق، وذلك قبل طرحها على المواطنين في الأسواق.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى ن ذلك ياتي استكمالا للحملات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات على الأسواق العشوائية والتصدي لها بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.