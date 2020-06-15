صور.. حملات لرش وتعقيم الأكمنة الحدودية والشوارع في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وكذا بقرية الفقهاء القبلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين والسيارات المحملة بالخضروات والفاكهة من دخول سوق هويس الزيني بالفقهاء القبلية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فيما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة وقلين البلد، وكذا التطهير والتعقيم بقرية شباس عمير، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشار اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى.

وأوضح راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه جرى تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس والأسواق، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بفوه، حيث تم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مستشفى التأمين الصحي والعزل، والوحدة البيطرية بقبريط، بالتنسيق مع البيئة والطب البيطري.