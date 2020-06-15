"المحامين" تسجل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا و11 اشتباه

أعلنت لجنة أزمة كورونا بنقابة المحامين، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية استقبلت من المحامين وأقاربهم، عدة رسائل عبر تطبيق "واتس آب" لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية.

وأكدت أنه تم استخراج 1380 خطاب علاج، بينها 172 خطاب خاص بالتحاليل والأشعة.

وتلقت اللجنة 16 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على 5 حالات إصابة و11 حالات مشتبه في إصابتها.

وأهابت اللجنة بأعضاء الجمعية العمومية للمحامين أنه في حالة لا قدر الله ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، الالتزام بالمنزل وعدم مغادرته إطلاقا والتواصل مع الخط الساخن لطلب خطاب العلاج وما يستتبع ذلك من آثار، وعليه إذا ثبت تواجد أحد المحامين المصابين والمشتبه في إصابتهم مع علمهم بذلك بالمحاكم وبغرف الاستراحة، فإنه يعرض نفسه بذلك للمسألة القانونية.