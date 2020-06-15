وزيرة الصحة: علاج كورونا من خلال بلازما المتعافين حقق نتائج فعالة

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم من أجل المساهمة في علاج وتعافي الحالات الحرجة الأخرى، موضحة أن العلاج ببلازما المتعافين حقق نتائج فعالة، وكل متعافي يستطيع أن يُنقذ بتبرعه 2 من أصحاب الحالات الحرجة.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news"، أنه يوجد 5 مراكز لخدمات نقل الدم في مصر، وتم اتخاذ قرار بإنشاء أكثر من 20 مركزًا في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركة للأمصال واللقاحات، وسيتم توسيع الخدمة خلال الأسبوع الجاري، فضلًا عن توفير أماكن للتبرع ببلازما المتعافين.

وتابعت: "أدعوا المواطنين المتعافين من الفيروس خاصة في المحافظات الأكثر إصابة إنهم يقبلوا على هذا النوع من التبرع عشان ننقذ أرواح كثير من المواطنين".