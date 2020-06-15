أزمة بـ"قطور".. 500 مدرس منتدب للعمل خارج المحافظة بلجان الثانوية

علق أسامة شاهين، أحد المدرسين في إدارة قطور التعليمية، على أزمة تكدس مئات المعلمين، أمام مقرات قبول اعتذارت المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، للاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية، خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "المشكلة تتلخص في مخالفة قرارات وزير التربية والتعليم والدكتور طارق حجازي، كنترول المنصورة فعل ذلك، وضرب بتعليماتهما عرض الحائط".

وأضاف: "معندناش مشكلة إننا ننراقب الامتحانات ولم نعترض على ذلك، ولكن الأزمة أننا سننتقل إلى الدقهلية أو بلقاش وهي تبعد عنا بنحو 200 كيلو في إدارة قطور التعليمية".

وتابع: "القطار سيتحرك من الساعة خامسة صباحا وبالتالي المطلوب مني أن أستيقظ الساعة الرابعة عصرًا وأصل بلقاس الساعة الثامنة والنصف، وبين محطة القطار والمدرسة نحو ثلث ساعة، بما يعني أنني سأصل إلى المدرسة الساعة التاسعة إذا لم يتعطل القطار".

وواصل: "من قطور إلى بلقاس هنا 28 محطة وهو ما سيجعلني اختلط كثيرًا، ومجاور لي 5 مراكز من الممكن أن أعمل فيهم بدلًا من بلقاس، ووزير التعليم وجه بألا يخرج المدرس من نطاق المحافظة، وبعد المسافة أمر مؤرق للغاية، ونحو 400 أو 500 مدرس سيطالبون بتنفيذ القرار".

وحول الاعتذارات، قال: "قدمها المرضى أو الذين لديهم أبناءً معاقين، ولم تحدث من كل المدرسين، وسنتبرع بالمكافأة لصندوق تحيا مصر".