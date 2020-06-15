السياحة: عودة الحركة الدولية أول يوليو في 3 محافظات

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، إنه سيتم استعادة حركة السياحة الدولية في أول يوليو في 3 محافظات هم البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسي مطروح، وحتى الآن هناك 232 فندقا حصلوا على شهادة السلامة الصحية والمستعدين لاستقبال السياحة الوافدة.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الاستعدادات تتم على أكمل وجه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإتباع كل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها لعودة النشاط مرة أخرى، ولا نتوقع توافد رحلات سياحية كبيرة في ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن يكفينا أن تبدأ في التوافد بشكل تدريجي والغرض الأساسي منه تصدير رسالة مطمئنة للدول الأخرى حول الضوابط الصحية الموجودة والمتبعة في مصر.

وتابعت، أن هناك الكثير من الإجراءات المتخذة وهناك تأمين صحي منذ وصول السائح وحتي مغادرته، وهناك مستشفيات تكفل الرعاية الطبية إذا لزم الأمر وعلى أتم الاستعداد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن السعة الاستيعابية لا تزيد عن 50% للفندق وتكون الإجراءات منذ وصول المركبة السياحية وتعقيم الشنط الخاصة بهم ووجود مطهرات وقياس درجات الحرارة لهم وإذا تم الشك في أي شخص يتم عزله لحين إجراء الكشف الطبي عليه.

واستكملت، أنه يتم تخصيص دور كامل بالفندق لعزل أي شخص لديه اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وعيادة طبية مجهزة بها طبيب وممرض متواجدين بشكل دائم، مؤكدة أنه يتم تعقيم كل الأماكن كل ساعة وخدمة الغرف أيضا والكشف على كل العاملين لوقايتهم والحفاظ على صحتهم.