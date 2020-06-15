منار عنبة يكشف كواليس اتخاذ قرار إعادة حركة الطيران رغم جائحة كورونا

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن إعلان وزارته عودة حركة الطيران اعتبارا من مطلع يوليو المقبل يأتي في إطار اتجاه الدولة لفتح المرافق خلال الفترة القادمة تدريجيا، مشيرا إلى أن الطيران مرفق رئيسي ضمن هذه المرافق، كما أن وزير الإعلام أسامة هيكل أكد أن خطة إعادة حركة الطيران هي خطة مرنة تخضع للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الأرض ومدى التصاعد أو الانخفاض في أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء، موضحا أنه في أول يوليو سنبدأ في عرض مقاعدنا الجاهزة وشركة مصر للطيران بدأت بالفعل في إعلان مقاعدها.

وأضاف "عنبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن عملية فتح حركة الطيران لن يكون بذات الشهية قبل الجائحة وسيكون مختلفا "الأمر يعتمد بالأساس على عملية الطلب ونحن نجتهد وفقا لخطة مرنة "، كما أن قرار العرض للمقاعد يخص كل شركات الطيران بما فيها القطاع الخاص، مستطردًا: "عندما قررنا عودة الطيران بالتنسيق مع اللجنة المتخصصة في إدارة الأزمة؛ قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إنه ينبغي على الدول التي تشهد انتشار واسع للوباء أن يقدم ركابها القادمين لمصر إقرارا أنهم غير حاملي الفيروس عبر فحص لصورة الدم قبل 48 ساعة من مغادرتهم لبلادهم يؤكد سلامتهم".

وتابع: "الدول الأقل في المخاطر فسيكتفي بفحصهم عبر البوابات الالكترونية"، مشيرا أنه فور وصول الراكب سيدون بياناته لنتمكن من متابعته، كما أن عودة حركة الطيران تعني فتح حركة الطائرات كاملة في كل المطارات".