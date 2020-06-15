أديب للمواطنين: استعدوا للأسوأ.. مفيش مخلوق على الأرض أجمد من كورونا

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجهود الدولة المصرية في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تتخذه من إجراءات وقرارات، فذكر أنه يوجد استباق من الدولة من خلال بناء المستشفيات وبناء مصانع أدوية جديدة لاستيعاب زيادة مصابي الفيروس، موضحًا أن أرقام مصابي كورونا ستزيد خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر ليس مفاجأة على الإطلاق، بل يجب على الجميع أن يستعدوا للأسوأ، وبالرغم من أن ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي شيء جيد على الإطلاق ولكن يجب على المواطنين الاستعداد للأسوأ.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه من المتوقع أن يصل عدد إصابات كورونا في مصر 2000 حالة في اليوم الواحد، متوقعًا في الوقت ذاته أن تتخطى عدد وفيات كورونا في مصر اليوم الإثنين 100 حالة، بعد أن سجلت أمس الأحد 91 حالة وفاة، رغم أن الدولة لا تدخر مالًا أو جهودًا في مجابهة الفيروس، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، زار أمس أول مستشفى ميداني لمواجهة كورونا في جامعة عين شمس.

وأكد الإعلامي، أن رئيس الوزراء سيقوم بافتتاح تلك المستشفى اليوم الإثنين، منوها بأن الجامعة ستوفر أيضا أول مركز لفحص كورونا من السيارات، وبمقابل مادي، والنتيجة سترسل على الهاتف المحمول خلال 6 ساعات، نافيًا ما تردد أنه سيكون هناك مراكز فحص كورونا من السيارات بمحطات البنزين، معقبا: "كلام مش صحيح، ومش هتكون في محطات البنزين"، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات في التعامل مع أزمة كورونا، والتحاليل التي ستجرى في هذه المراكز ستكون مربوطة بالمعامل المركزية، حتى تكون كل البيانات مسجلة بالدولة.

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك توقعات بالتوصل لعلاج بحلول شهر سبتمبر المقبل، ومن الضروري أن يلتزم المواطنين أكثر بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، "إحنا على مرمى البصر، يا دواء يا لقاح إحنا بين الاتنين، إحنا تاتا تاتا خطي العتبة، استحملوا وهننجوا كلنا، مفيش مخلوق على وجه الأرض أجمد من كورونا، فبلاش نستهون أو نستسهل".