"تعليم المنوفية": غدا آخر يوم عمل للجنة اعتذارات المراقبين

أكد الأستاذ أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن غدا الثلاثاء هو آخر يوم عمل للجنة اعتذارات الندب للمشاركة في أعمال الثانوية العامة لهذا العام.

وأضاف "سويد"، أن المنوفية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تم استلام وتوزيع بوابات تعقيم اللجان على جميع اللجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار إلى وجود تعليمات مشددة تم تعميمها على جميع السادة رؤساء اللجان بخصوص التعقيم اليومي لمقار اللجان، والتأكد من وجود ملصقات التوعية للوقاية من فيروس كورونا والحرص على وجود مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب داخل اللجان الفرعية علاوة على التهوية الجيدة.

وأوضح "سويد"، أنه لن يسمح لأي من الطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجنة إلا بعد إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد 21 /6 / 2020 بجميع لجان محافظة المنوفية، والتي بلغ عددها مائة وواحد لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة.