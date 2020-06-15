محافظ القليوبية يتابع الالتزام بحظر التجوال

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية، وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع المدينة والتقى بالعاملين في مشروع الغاز الطبيعي بالمدينة، وقد أثنى الهجان على عملهم ووجه لهم الشكر على العمل حتى ساعات متأخرة من الليل لسرعة إنهاء توصيل الغاز الطبيعي للمدينة.

وخلال الجولة تفقد بعض الشوارع، حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.