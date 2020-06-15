برلماني يشيد ببث "الاختيار" للمصريين بالخارج.. ويطالب بعرضه للأوروبيين

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على الجهود التى تبذلها لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج مؤكدا اهمية ترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل "الاختيار" باعتباره واحدا من اهم الاعمال الدرامية الوطنية.

وقال "الحناوي" فى بيان له اصدره اليوم ان هذا التفكير المهم من وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سيكون له دوره الكبير فى ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية.

وأكد أهمية هذه المبادرة من السفيرة نبيلة مكرم لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصري "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسي.

وجدد النائب محمد هانى الحناوى مطلبه من صناع هذا المسلسل ترجمة هذا المسلسل الى أكثر من لغة اجنبية لبثه فى مختلف دول العالم خاصة الدول الاوروبية وأمريكا حتى يشاهده كل الأوروبيين والأمريكان وغيرهم من الجنسيات الاخرى خاصة ان هذا المسلسل أكد للرأى العام المصرى والعالمى ان مصر تملك قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته كما كشف قوى الشر والظلام والارهاب فى تدمير وتمزيق الأوطان

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أكدت أن الحلقات سيتم بثها بالترجمة الإنجليزية والفرنسية عبر صفحات الوزارة الرسمية وصفحات شباب المصريين بالخارج بالإضافة لتوزيعها علي رموز الجاليات المصرية في الخارج.

وقد تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة طوال شهر رمضان في حين كانت النهاية مختلفة ومميزة أشاد بها المتابعون وتصدرت مواقع التواصل كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التي تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة

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